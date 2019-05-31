Вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Телеканал НТВ выпустил фильм, в котором привел детали по новому делу против бизнесмена Михаила Ходорковского.

В фильме утверждается, что Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели из России порядка $51 млрд.

С таким заявлением выступил советник генпрокурора России Салават Каримов.

В документальном фильме он рассказал, что бизнесмен якобы вывел похищенные у миноритарных акционеров ЮКОСа деньги в новую структуру, инвестирующую в элитную недвижимость.

Ранее стало известно, что российская Генпрокуратура ведет новое следствие в отношении арестованного по обвинению в хищениях и неуплате налогов Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу.