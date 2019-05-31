«Мертвое» пиво могут запретить рекламировать

Депутат Госдумы Сергей Иванов внес нижнюю палату российского парламента законопроект о запрете рекламы пастеризованного пива и пивного суррогата, передает РИА «Новости» со ссылкой на текст законопроекта.

Отмечается, что таким образом в российском законодательстве может появиться разделение пива на «живое» — непастеризованное — и «мертвое» — прошедшее процесс пастеризации.

«Кроме того, законопроектом предлагается осуществлять соответствующую маркировку «живое пиво», «мертвое пиво» и «пивной суррогат» на таре и этикетках продукта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если законопроект будет принят, то реклама «мертвого пива» и напитков, изготовленных с различными добавками, на его основе будет запрещена.

Ранее опрос показал, что россияне стали больше пить.