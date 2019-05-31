Лукашенко: Белоруссию «кинули» с советскими рублями

Белорусский лидер Александр Лукашенко, что страну «кинули» с советскими рублями. Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

По словам Лукашенко, после распада СССР жители Белоруссии «остались одни», хотя стране обещали, что она будет в советской рублевой системе.

«Нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии рассказал, что после распада Советского Союза «народу было нечего есть». В связи с этим правовая система страны занялась укреплением вертикали власти.

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота дал комментарий по поводу возможности создания единой валюты.