Bloomberg: летать стало еще опаснее

2018 год по числу жертв авиакатастроф стал худшим с 2014 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Число погибших в прошедшем году достигло четырехлетнего максимума. Всего услугами воздушных перевозок воспользовались 4,3 млрд человек, из них 523 — погибли.

Агентство отмечает, что в этом виновата не только компания Boeing, с участием которой были связаны две крупнейшие аварии. Например, повышение безопасности пассажиров сопряжено с риском повышения стоимости полетов. Вместе с тем спрос растет на авиаперевозки быстро, но люди пока не готовы платить больше.

Спрос на авиаперевозки в течение 20 лет удвоится. Это означает, что к 2037 году миру потребуется еще больше новых сотрудников по техническому обслуживанию и новых пилотов только для того, чтобы удержаться на фоне меняющихся тенденций авиаотрасли.

По данным IATA, примерно треть из 339 несчастных случаев со смертельным исходом во время полетов в период с 2013 по 2017 год произошли из-за ошибок пилотов.

В 2018 году случились две громкие авиакатастровы с участием Boeing. В них погибли 346 человек.

Ранее сообщалось, что Boeing откажется от тренажеров на лайнерах 737 MAX.