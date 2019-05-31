Потери Украины от остановки транзита российского газа посчитали в Киеве

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил в эфире телеканала «1+1», что вопрос транзита российского газа через Украину в 2020 году остается нерешенным.

Он подчеркнул, что такая ситуация является «вызовом» для украинских властей.

«Мы теряем [в год] около $3 млрд доходов от транзита [российского] газа», — сказал Данилюк.

Секретарь Совбеза добавил, что вопрос транзита российского газа также является «геополитическим», так как в случае его остановки страна «становимся объектом, а не субъектом».

Ранее глава «Нафтогаза» признал ненужность Украины для транзита российского газа.