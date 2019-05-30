Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям

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В рамках программы «Социальная поддержка граждан» предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.

Отмечается, что эти деньги потребуются для софинансирования региональной соцдоплаты к пенсиям. В этом случае финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» вырастет до 1,380 трлн руб.

В пояснительной записке говорится, что дополнительные деньги, в частности, пойдут на выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД (более 362 млн руб.), на субсидирование фонда «Центр защиты прав граждан» (70 млн руб.), на проезд пенсионеров-таможенников в санатрно-курортные учреждения (42,9 млн руб.) и т.д.

Ранее сообщалось, что приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России.