США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

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Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг конкурентоспособных экономик мира.

Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место. На второй строчке находится Гонконг. Падение показателей американской экономики, по мнению авторов исследования, объясняется колебаниями национальной валюты, ростом цен на топливо и ослаблением экспорта высоких технологий.

Помимо указанных стран, в топ-10 попали Швейцария, ОАЭ, Нидерланды, Ирландия, Дания, Швеция и Катар. Россия осталась на 45 строчке.

Ранее экономисты агентства Bloomberg Дэн Хансон и Том Орлик спрогнозировали несколько основных сценариев, по которым будет развиваться эскалация торговой войны между США и Китаем.