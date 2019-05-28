Глава СНБО рассказал о новой программе сотрудничества Киева с МВФ
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о подготовке новой программы сотрудничества, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал новый глава СНБО Александр Данилюк.
По его словам, программа будет подготовлена за лето и даст толчок для развития страны.
«Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ ... чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития Украины», — заявил он.
Встречу с представителями МВФ Данилюк назвал продуктивной.