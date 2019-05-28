ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

Замглавы департамента наличного денежного обращения Центробанка России (ЦБ) Владимир Демиденко рассказал, что кредитно-денежный институт намерен модернизировать сторублевые купюры. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

По его словам, у купюр номиналом 200 рублей есть лаковое покрытие, благодаря которому качество и долговечность банкнот увеличиваются. Теперь эту технологию будут использовать и по отношению к другим купюрам. В 2019 году треть сторублевых банкнот будет лакирована.

«Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию», — сказал Демиденко.

Уточняется, что доля этих купюр в денежном обороте составляет около 19%.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ввести наказание за сувенирные банкноты.