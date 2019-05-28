Медведев запретил госструктурам закупать иностранное вино

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому муниципальным и государственным учреждениям запрещается проводить закупки иностранного вина. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что запрет призван способствовать развитию «отечественного виноградарства». Также в ней уточняется, что под запрет попали закупки вина, игристого вина, ликерных и фруктовых (плодовых) вин.

Отмечается, что ограничения не затронут алкогольные напитки, которые можно приобрести в предприятиях общепита и магазинах.

Ранее стало известно, что россияне отказались от вина в пользу пива.