Белоруссия вытеснила «грязную» нефть обратно к России по «Дружбе»

Белорусская сторона вытеснила «грязную» российскую нефть по трубопроводу «Дружба» обратно на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, транспортировка «грязной» нефти началась 24 мая и закончилась сегодня, 27 мая.

В настоящее время в Россию вернулось более 80 тысяч тонн «грязной» нефти.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» от «грязи» без Польши.

Проблема с качеством нефти трубопроводе «Дружба», поступающей из России в Белоруссию, возникла в апреле.