Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYT

Руководителем американской компании с самой большой зарплатой назван генеральный директор Tesla Илон Маск, его заработок составляет $2,28 млрд. Рейтинг опубликовала газета The New York Times.

По данным издания, зарплата Маска за минувший год выросла в 45 раз, однако он может ее не получить из-за привязки выплат к показателям компании.

Отмечается, что вторым в рейтинге стал президент и исполнительный директор Discovery Inc. Дэвид Заслав с зарплатой $129 млн, на третьем месте — руководитель Palo Alto Networks Найкш Арора ($125 млн).

Ранее Bloomberg назвал город с самой высокой зарплатой в мире.