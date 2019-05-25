Украина признала зависимость от торговли с РФ

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Украина не может себе позволить прервать экономические отношения с Россией. Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на представителя главы украинского государства Владимира Зеленкого Андрея Геруса.

По его словам, власти Украины не должны торопиться при принятии подобных решений, а действовать так, чтобы «не выстрелить себе в ногу».

Он добавил, что Киев получает от поставок продукции в России выручку, которая делает Украину сильнее. Помимо этого, он отметил, что в сфере энергетики из Москвы совершаются большие поставки.

Герус заключил, что, живя в глобальном мире, невозможно разорвать экономические отношения.

Ранее Герус раскритиковал правительство за непрозрачность решений.