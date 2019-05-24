Белоруссия не исключила транзита нефти в Европу в полном объеме

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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас считает, что страна еще может обеспечить стандартный годовой объем транзита нефти в Европу, несмотря на ситуацию с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщает «БелТА».

Данное заявление Румас сделал по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Мы считаем, что есть еще время восполнить весь тот объем транзита, который стандартно проходит в течение года в сторону Западной Европы, и получить соответствующие доходы белорусским субъектам хозяйствования», — заявил Румас.

Министр добавил, что они с Медведевым договорились о дополнительных поставках нефти на белорусский «Нафтан», чтобы завод заработал на полную мощность.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин оценил ущерб российской экономике из-за ситуации с «Дружбой».