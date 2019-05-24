Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астрахани

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду, об этом сообщает РИА «Новости»РИА Новости со ссылкой на ОСК.

Судно строилось на заводе в «Лотос», расположенном в городе Астрахань. Сообщается, что лайнер не полностью готов к эксплуатации, его ожидает последняя серия строительных работ, которая пройдет на воде.

Вместимость судна составит 300 человек.

Строительство началось летом 2016 года, сейчас «Петр Великий» планируют доделать к 2020 году. Лайнер будет использоваться для круизов по Каспийскому и Черному морям.

Ранее сообщалось, что РЖД анонсировала появление специальных капсул вместо полок в плацкартных купе.