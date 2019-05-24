Немецкий журналист отметил российскую «опасность» для американского газа

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Немецкий журналист Матиас Брюггманн объяснил, почему Россия представляет угрозу для США в газовой сфере. Об этом сообщает Handelsblatt.

По его словам, у ЕС есть планы относительно увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ) Соединенных Штатов. Однако, отмечает журналист, Россию эти планы не устраивают, так как она хочет быть активным участником газового рынка.

Он подчеркнул, что компании «Газпром» и «Новтэк» имеют огромные преимущества. Например, в США расходы на добычу СПГ выше в 26 раз выше, чем в России.

При этом, уточнил Брюггманн, ЕС готов увеличить импорт американского СПГ, если цена на него будет конкурентоспособной. Журналист объяснил это тем, что Европа боится пошлин, которые Соединенные Штаты могут наложить на автомобили.

Он заключил, что у России достаточно сил, чтобы потягаться с американскими проектами.

Ранее сообщалось, что США предостерегли ЕС от покупок газа у «зловредной» России.