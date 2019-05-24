Задержана и.о главы ростовского УФНС

И.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, установлено, что Александрова «вопреки факту выявления нижестоящими налоговыми инспекциями преступной схемы необоснованного возмещения НДС отменила решение об отказе в возмещении НДС в сумме 21 млн руб.

Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным источника, подозреваемая задержана.