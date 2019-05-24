Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин дал показания против главы банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.

Черкалин обвиняется в получении взяток.

По словам одного из источников, экс-владелец банка заявил следствию, что в течение трех лет платил Черкалину за покровительство.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей вместе с его бывшими подчиненными.