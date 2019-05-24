США будут наказывать торговых партнеров за манипуляции с валютой

Глава американского минторговли Уилбур Росс заявил, что США могут начать вводить дополнительные пошлины в отношении стран, которые намеренно занижают стоимость нацвалют по отношению к доллару. Заявление министра приводит CNBC.

Американские власти считают, что такая мера позволит продемонстрировать иностранным партнерам, что США смогут найти способ вернуть экономический ущерб, причиненный недобросовестной торговлей.

«Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям», — заявил Росс.

В минторговли также добавили, что разработают критерии для определения стран, которые манипулируют курсом национальной валюты.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина отвергла подозрения США в махинациях с валютным курсом.