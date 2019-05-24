Коломойский потребовал вернуть долю в «Приватбанке»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/210/11507210/RTR3QO68e-pic905-895x505-31128.jpg">

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью украинским СМИ, что он хотел бы вернуть свою долю в национализированном «Приватбанке» или ее «компенсатор».

Коломойский подчеркнул, что для возвращения вложенных в «Приватбанк» денег в первую очередь необходимо «восстановить его капитал» в банке и обозначить принадлежащую ему сумму, которая находится в финансовом учреждении.

«Например, если они [украинские власти] внесли столько денег и их нельзя оттуда забрать, то у меня есть вариант — засчитайте мне мои 50 млрд [гривен]; у вас там 160 млрд — дайте мне на них акции», — предложил вариант Коломойский.

Он добавил, что в случае, если он вновь станет совладельцем банка, то сможет «сосуществовать» с другими управленцами.

Ранее сообщалось, что «Приватбанк» подал судебный иск против Коломойского.