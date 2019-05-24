Коломойский потребовал вернуть долю в «Приватбанке»
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью украинским СМИ, что он хотел бы вернуть свою долю в национализированном «Приватбанке» или ее «компенсатор».
Коломойский подчеркнул, что для возвращения вложенных в «Приватбанк» денег в первую очередь необходимо «восстановить его капитал» в банке и обозначить принадлежащую ему сумму, которая находится в финансовом учреждении.
«Например, если они [украинские власти] внесли столько денег и их нельзя оттуда забрать, то у меня есть вариант — засчитайте мне мои 50 млрд [гривен]; у вас там 160 млрд — дайте мне на них акции», — предложил вариант Коломойский.
Он добавил, что в случае, если он вновь станет совладельцем банка, то сможет «сосуществовать» с другими управленцами.
Ранее сообщалось, что «Приватбанк» подал судебный иск против Коломойского.