Россия собралась перерабатывать ядерные отходы Германии

Москва и Берлин прорабатывают условия переработки в России отработавшего ядерного топлива из немецких исследовательских реакторов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госзакупки «Росатома».

Отмечается, что российская сторона намерена заняться переработкой отработавшего ядерного топлива из реакторов, расположенных в «Россендорфе или Гархинге».

Из материалов госзакупок следует, что немецкая компания Pflüger International должна будет предоставить предприятию «Росатома» «правовой анализ» условий переработки отработавшего топлива. Также она должна будет проанализировать «технические и логистические возможности и препятствия» для перевозки отходов в Россию.

Предполагается, что если стороны договорятся, то отработавшее топливо будет переработано в создающемся комплексе на предприятии «Маяк» в городе Озерск Челябинской области.

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