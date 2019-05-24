Посол США объявил бойкот ПМЭФ из-за ареста Калви

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Посол США в России Джон Хантсман не посетит Петербургский международный экономический (ПМЭФ) из-за того, что американский инвестор и основатель Baring Vostok Мафкл Калви находится под домашним арестом. Об этом ТАСС заявила представитель американской дипмиссии Андреа Калан.

Она напомнила, что Хантсман неоднократно заявлял о том, что ему будет «трудно» принять участие в ПМЭФ, зная, что Калви находится под арестом. Калан добавила, что, по мнению Хантсмана, уголовное преследование в отношении Калви «подрывает попытки» создать стабильность в отношениях России и США.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Хантсман и американские бизнесмены намерены бойкотировать ПМЭФ, если Калви останется под арестом.