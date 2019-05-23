Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» от «грязи» без Польши

Россия и белорусская сторона договорилась обойтись без помощи Польши в вопросах очистки от «грязи» нефти в нефтепроводе «Дружба».

Об этом сообщает официальный представитель российского вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает ТАСС.

По его словам, к такому решению после переговоров по обоюдному согласию пришли представители двух стран: Козак и его белорусский коллега Игорь Ляшенко.

«Удалось компенсировать не совсем последовательные действия польских партнеров по устранению последствий инцидента», — добавил Джус.

Ранее сообщалось, что Россия пообещала очистить всю «Дружбу» от «грязи».