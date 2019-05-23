Орешкин отчитал Росстат за ошибку
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал ошибку в данных Росстата, передает РИА «Новости».
По его мнению, в настоящее время на статические данные обращает большое внимание общественность и эксперты, поэтому качественные данные имеют для организации ключевое значение.
«Поэтому, конечно, такие ошибки, как сейчас допущены, исправлены — они недопустимы», — заявил Орешкин.
Он подчеркнул, что предоставление независимой и качественной статистики является ключевой задачей ведомства.
Ранее Росстат отозвал ранее опубликованную статистику о промпроизводстве за январь-апрель 2019 года из-за ошибки.