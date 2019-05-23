Росстат отозвал статистику после слов Орешкина

Росстат отозвал ранее опубликованную статистику о промпроизводстве за январь-апрель 2019 года из-за ошибки, сообщает RNS.

В ведомстве провели расследование, которое показало, что одно из добывающих предприятий в ЯНАО предоставило неточные данные.

Из-за этого данные о динамике и объемах добычи природного газа и индекс промпроизводства были неверны.

В настоящее время Росстат проводит служебное расследование.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин заявил, что министерство ожидает разъяснений Росстата из-за появившихся данных о резком росте добычи газа.