Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.

В рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России вошли 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд.

В список попали 48 детей миллиардеров. В общей сложности они унаследуют $238 млрд.

Самым богатым наследником четвертый год подряд стал единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф.

Больше всего наследников у владельца «Северстали» Алексея Мордашева — от трех жен он имеет шестерых детей, каждый из которых может получить $3,5 млрд.