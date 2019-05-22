Минфин и эксперты говорят об устойчивости Банка ДОМ.РФ

Финансовое состояние Банка ДОМ.РФ, уполномоченной кредитной организации в строительной отрасли, не вызывает вопросов, банк соблюдает все требования по нормативам ЦБ, сообщил журналистам в среду замминистра финансов Алексей Моисеев.

Эксперты такую точку зрения поддерживают. «Сейчас Банк ДОМ.РФ – это не та структура, которая была 1-1,5 года назад. Исторически убыточный банк получил за прошлый год прибыль в 4,2 млрд, существенно снизил операционные расходы. Значимо наращивает своё присутствие на рынке жилья и ипотеки. Важным аспектом для дальнейшей работы банка является окончание присоединения в короткие сроки уфимского Социнвестбанка, который находился на санации с 2015 года. Вполне реалистичным видится досрочный выход банка из процедуры финансового оздоровления», — отметил заведующий кафедрой «Ипотечное жилищное кредитование» Финансового университета при правительстве Александр Цыганов.

По состоянию на 2019 года Банк ДОМ.РФ является прибыльным, то есть де-факто нет финансовых проблем, согласен эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку и член банковской комиссии РСПП Ян Арт. «Все решения по передаче банка от АСВ в Росимущество в 2017 году, а потом в ДОМ.РФ принимались публично. Процедура была полностью прозрачной. Обсуждение ситуации двухгодичной давности выглядит как попытка отвлечь внимание от более значимых проблем других организаций», — полагает он.

Накануне Счетная палата сообщила, что потери казны из-за передачи «Российского капитала» компании ДОМ.РФ составили 80,5 млрд рублей. Осенью 2017 года 100% акций банка АСВ передало в Росимущество по балансовой стоимости 84,14 млрд рублей, в декабре того же года акции внесли в ДОМ.РФ уже по рыночной цене в 3,63 млрд рублей, которую определил независимый оценщик. Как объяснил Моисеев, разница в оценке стоимости акций «Российского капитала» сформирована технически — за счет различных подходов к передаче имущества в казну и на баланс ДОМ.РФ. По словам замминистра, которого цитирует ТАСС, от АСВ акции банка передавались по исторической балансовой стоимости, а в уставный капитал ДОМ.РФ — по справедливой стоимости, в соответствии с требованиями закона об акционерных обществах.

«Балансовая стоимость вложений в достройку СУ-155, например, составляет 33,2 млрд рублей, а их справедливая стоимость — ноль. Эти деньги, по сути, являются безвозмездным финансированием достройки проблемных домов СУ-155 и не имеют перспектив возврата», — пояснил замглавы Минфина.

Дополнительная финансовая поддержка понадобилась для выполнения государственной задачи поддержки строительства жилья, в том числе при переходе на проектное финансирование, напоминает старший директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. «При этом банк по результатам прошлого года смог показать прибыль, это хороший показатель. Развивая розничные продукты, в том числе ипотечное кредитование, Банк ДОМ.РФ сможет поддерживать существующую динамику прироста. Можно прогнозировать, что банк имеет шансы завершить план своего финансового оздоровления досрочно», — отмечает эксперт.

«Передача банка на баланс института развития – довольно распространенная практика. Это эффективный механизм перераспределения ресурсов, в том числе финансовых между государственными институтами», — отмечает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской системы ЦМАКП Олег Солнцев.