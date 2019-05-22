ВТБ открыл эскроу-счета на 2 млрд рублей

Банк ВТБ с ноября 2018 года привлек более 2 млрд рублей средств физических лиц на эскроу-счета, говорится в сообщении финансовой организации.

Эскроу-счет предполагает внесение средств клиентом в рамках определенной сделки и перечисление их исполнителю по сделке после выполнения обязательств перед человеком. В России система эскроу-счетов заменяет систему долевого строительства — до момента ввода здания в эксплуатацию застройщик не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке.

В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются людям, которые внесли деньги за квартиру.

«До конца года планируется обслужить около 25 тысяч сделок… На сегодняшний день ВТБ работает с эскроу-счетами в шести городах: Москва, Ижевск, Самара, Оренбург, Петрозаводск и Калуга», — говорится в сообщении.

«Наш банк разработал удобный процесс открытия счета эскроу: клиенту достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка. В наших планах расширять географию работы с этим продуктом и выходить на новые регионы», — старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.