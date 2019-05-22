«Плохой знак»: СМИ о закупке золота Россией

Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша отметил, что закупки Россией золота в 2019 году достигли рекордных значений, что является «плохим знаком» для всего мира.

Согласно изданию, Россия увеличила золотые резервы на 145,5 т. Это больше практически на 70% по сравнению с 2018 годом.

Издание подчеркнуло, что страна при росте резервов золота параллельно уменьшает вложения в ценные бумаги США.

По мнению таблоида, Россия таким образом пытается защитить себя от возможного кризиса мировой экономики.

На данный момент, уточняет издание, Россия находится на пятом месте по объему золотовалютных запасов, в то время как США занимают первую строчку. Однако уже через 20 лет Россия сможет догнать Соединенные Штаты.

Ранее СМИ узнали, что Венесуэла распродает свое золото.