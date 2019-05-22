Компенсации убытков за простой самолетов 737 Max потребовали в Китае
Китайские авиакомпании Air China и China Southern потребовали от Boeing компенсации за простой самолетов 737 МАХ. Об этом сообщает центральное телевидение Китая со ссылкой на представителей авиакомпании.
Кроме того, в Китае потребовали возместить ущерб за просрочку передачи ранее закупленных лайнеров этой модели.
Уточняется, что на настоящий момент в авиапарке двух китайских авиакомпаний эксплуатируются 96 самолетов этой серии.
Ранее сообщалось, что Boeing обновил ПО для авиалайнеров 737 MAX.
В ноябре 2018 года разбился Boenig 737 MAX индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. В марте 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился с 157 людьми на борту.