Мстят за Сирию: МИД о новых санкциях против России

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Министерство иностранных дел России опубликовало официальный комментарий относительно новых санкций, введенных Соединенными Штатами против трех российских предприятий.

В МИДе уточнили, что США продлили санкции против московского завода «Авангард», учебного центра зенитно-ракетных войск в Гатчине и «конструкторского бюро из Тулы». Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что не считают оправданными формальные обвинения в нарушении законов США.

«В реальности речь явно идет о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны САР», — заверили представители МИДа.

Также в официальном комментарии подчеркивается, что Соединенные Штаты «мстят» всем, кто пытается помочь «многострадальной Сирии».

Ранее стало известно, что США расширили санкции против России.