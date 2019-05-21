Кабмин внес ясность в сообщения о скачке цен на бензин

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Российский вице-премьер Дмитрий Козак, комментируя сообщения о возможном скачке цен на бензин, заявил, что кабмин не видит оснований для тревоги относительно биржевых цен на топливо. Слова Козака передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что правительство «мониторит» ситуацию на рынке топлива и заверил, что местные цены поднялись вслед за мировыми.

«Ттот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента», — сказал Козак.

Он заключил, что поводов для тревоги нет.

Ранее независимые АЗС предупредили о возможном скачке цен на бензин.