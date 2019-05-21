США расширили санкции против России
Американский минторг расширил санкции в отношении России, ограничительные меры затронули конструкторское бюро в Туле, военно-учебный центр в Гатчине и московский завод «Авангард», сообщает РИА «Новости».
Список предприятий, на которые распространяются новые санкции, опубликован в федеральном регистре Соединенных Штатов, уточнили в агентстве.
Отмечается, что ограничительные меры вступили в силу с 14 мая. Они предполагают, что американской стороне запрещается покупать продукцию этих предприятий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями.