Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что российские поставщики допустили «очень серьезные логистические и операционные ошибки», за которое российская сторона должна понести материальную ответственность. Он добавил, что в этом вопросе польскую сторону не пугают «трудные переговоры» с Москвой.

«Мы не можем допустить, чтобы наше оборудование, трубы — вся система пострадала из-за качества российской нефти», — отметил Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Европе вернули российскую нефть по «Дружбе».