В рамках ПМЭФ-2019 пройдет более 120 мероприятий

В рамках Петербургского международного экономического форума пройдут более 120 мероприятий, в числе которых два пленарных заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты, сообщает фонд «Росконгресс», выступающий оргкомитетом форума.

«На официальном сайте Петербургского международного экономического форума – 2019 размещена деловая программа с указанием спикеров и модераторов дискуссий. Форум состоится 6–8 июня 2019 года. Главная тема – «Формируя повестку устойчивого развития», — говорится в сообщении.

Программа состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего».

«В деловой программе ПМЭФ-2019 принимают участие представители власти, общественных организаций, лидеры бизнес-сообщества. В этом году мы будем много говорить о развитии экономики и укреплении многостороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами, в том числе о роли России на международной арене», – рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.