Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.

«В конце прошлого года ходили слухи, что все вернут. Так и произошло», — сказал источник.

Ранее глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов заявил, что в марте нынешнего года средняя зарплата жителя столицы превысила 80 тыс. руб.