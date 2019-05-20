Белоруссия переложила на Европу решение по транзиту российской нефти

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что вопрос возобновления поставок российской нефти в Европу зависит в первую очередь не от Белоруссии, а от соседних европейских стран. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что у белорусской стороны есть «все технические возможности», чтобы возобновить транзит российской нефти.

«Дальше уже речь идет о сопредельных государствах (Украина, Польша — «Газета.Ru») и их возможностях», — сказал Рыбаков.

По его словам, в Белоруссии в настоящий момент ожидают, когда соседние страны начнут технические мероприятия по возобновлению транзита.

Ранее СМИ узнали, что у загрязненной российской нефти, которая проходила по трубопроводу «Дружба» появились покупатели.