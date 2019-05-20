Счетная палата предрекла падение реальных доходов россиян

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Специалисты Счетной палаты считают, что в 2019 году реальные доходы россиян продолжат снижаться, а достичь прогнозируемого сокращения бедности не удастся. Об этом говорится в докладе об исполнении федерального бюджета.

Такой прогноз в Счетной палате сделали, учитывая, что в нынешнем году россиян не будут поддерживать новыми «существенными монетарными мерами». В ведомстве напомнили, что в первом квартале текущего года реальные доходы россиян уже упали на 2,3% по сравнению с 2018 годом. В связи с этим, считают аналитики Счетной палаты, до конца года уже не удастся достичь положительной динамики.

Также в ведомстве выразили сомнение, что в 2019 году удастся достигнуть целевые показатели по снижению уровня бедности россиян.

Ранее правительство России опубликовало план по двукратному снижению бедности.