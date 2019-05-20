Стала известна средняя зарплата москвича

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Глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов заявил, что в марте нынешнего года средняя зарплата жителя столицы превысила 80 тыс. руб., сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что средняя зарплата москвича за прошедший год выросла на 9%, с 79 тыс. руб. да 86 тыс. руб.

По его словам, рост заработных плат стал причиной роста поступлений в бюджет Москвы. По словам Тихонова, в общей сложности поступления выросли почти на 10%.

Также чиновник добавил, что на НДФЛ приходится 38,2% налоговых поступлений в бюджет Москвы.

Ранее в столичном департаменте экономической политики и развития города пообещали, что зарплата москвича вырастет до 135 тыс. руб.