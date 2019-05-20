Стала известна средняя зарплата москвича
Глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов заявил, что в марте нынешнего года средняя зарплата жителя столицы превысила 80 тыс. руб., сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что средняя зарплата москвича за прошедший год выросла на 9%, с 79 тыс. руб. да 86 тыс. руб.
По его словам, рост заработных плат стал причиной роста поступлений в бюджет Москвы. По словам Тихонова, в общей сложности поступления выросли почти на 10%.
Также чиновник добавил, что на НДФЛ приходится 38,2% налоговых поступлений в бюджет Москвы.
Ранее в столичном департаменте экономической политики и развития города пообещали, что зарплата москвича вырастет до 135 тыс. руб.