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Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, властям Украины необходимо отказаться от сотрудничества с МВФ.

Он также добавил, что избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «покончить с фондом».

Рабинович подчеркнул, что подобное сотрудничество является «преступным».

Ранее сообщалось, что на Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией.