МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в Раде
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, властям Украины необходимо отказаться от сотрудничества с МВФ.
Он также добавил, что избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «покончить с фондом».
Рабинович подчеркнул, что подобное сотрудничество является «преступным».
Ранее сообщалось, что на Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией.