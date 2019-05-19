Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала «НАШ», что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Новинский выразил мнение, что Украине понадобится 35 лет, чтобы страна смогла вернуться к экономическим показателям 2013 года — такой вывод он сделал, оценивая планы правительства в области экономики.
«Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка $75-80 млрд», — сказал депутат.
Она также добавил, что многие предприятия, которые были ориентированы на производство продукции для российского экспорта, в настоящее время бездействуют.
Ранее сообщалось, что Украина вводит специальный налог на российские товары.