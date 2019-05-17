Безналичный оборот Почта Банка в Иркутской области вырос вдвое

Безналичный оборот Почта Банка» в Иркутской области подскочил в два раза, таких показателей удалось достичь благодаря массовой установке пос-терминалов в почтовых отделениях, а также активному развитию туризма. Сегодня 53 тыс. Pоs-терминалов банка установлено в 37 тыс. отделений Почты России, то есть практически во всех стационарных почтовых отделениях страны, заявил в рамках круглого стола в Иркутске первый заместитель президента-председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.

Круглый стол «Как перейти на безналичные платежи в глубинке» состоялся в Иркутске 17 мая. В нем приняли участие управляющий отделением по Иркутской области Сибирского главного управления Центробанка Игорь Коржук, замглавы НСПК Сергей Бочкарев, директор иркутского филиала «Ростелекома» Юрий Тиман, генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов, а также представители местного бизнеса.

Первый заместитель президента-председателя правления Почта Банка Георгий Горшков, выступая на круглом столе, отметил, что основной барьер для распространения безналичных платежей в России – технический. «Не секрет, что в небольших населенных пунктах, особенно удаленных от крупных городов, связь еще не всегда стабильна. Второй барьер, по нашим наблюдениям и опросам – это потребительские страхи, опасения, которые до сих пор есть», — отметил Горшков.

По его словам, только в прошлом году безналичный оборот в Иркутской области у Почта Банка вырос на 97%, то есть удвоился. За последние несколько лет Почта Банк установил десятки тысяч терминалов в отделениях почтовой связи, указал он.

Терминалы, установленные в почтовых отделениях, можно использовать как мини-банкоматы для получения небольших сумм денег (которые больше всего востребованы в удаленных населенных пунктах), внесения наличных на счет, а также оплаты почтовых услуг.

«Кроме того, в небольших населенных пунктах почта часто является крупнейшим, если не единственным, ритейлером. Почта – это крупнейшая по количеству точек торговая сеть в стране», — подчеркнул Горшков. Он также отметил, что распространенность безналичных платежей положительно влияет и на туристический поток в регионы, причем речь идет не только о внутреннем туризме.