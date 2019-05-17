Трамп отложил введение пошлин на автомобили

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Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.

Как отмечается, такое решение американский лидер принял после того, как изучил доклад министерства торговли.

Уточняется, что Трамп поручил представительству американской торговли провести переговоры с ЕС, Японией и другими странами. Через 180 дней Трамп должен получить отчет о результатах переговоров.

Ранее источники проинформировали о том, что администрация Трампа собирается отложить введение пошлин на импортные автомобили.