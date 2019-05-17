На прошедшую в Красноярске Универсиаду выделят 5 млрд рублей

В Красноярске депутаты Заксобрания рассмотрели расходы на Универсиаду, которая прошла в марте, в рамках весенней корректировки краевого бюджета, сообщает NewsLab.

В рамках корректировки краевого бюджета дополнительные средства в сумме 5 млрд рублей пойдут на мероприятия, связанные с подготовкой к проведению Универсиады, заявила начальник отдела министерства финансов региона Татьяна Борисова.

«Цель корректировки — закрыть обязательства, которые сложились по итогам 2018 года: где-то сложилась кредиторская задолженность, где-то не были оплачены работы», — отметила она.

Ранее сообщалось, что новосибирский бюджет оплатит лагерь «юных разведчиков» и «православные сборы».