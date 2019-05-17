Оператор рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» вовремя

Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» еще можно построить в намеченные сроки. Об этом сообщает РИА «Новости»

По его словам, завершение строительства газопровода может максимум сдвинуться на вторую половину 2020 года.

«Проект «Северный поток-2» совершенно точно может быть выполнен вовремя», — отметил Мюллер.

Ранее сообщалось, что завершение строительства «Северного потока — 2» могут перенести.