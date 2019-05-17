Президент США Трамп взял ипотеку

Президент США Дональд Трамп взял ипотеку в 2018 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет Офиса по правительственной этике о финансовых делах президента.

Отмечается, что сумма ипотечного кредита составила более $5 млн, но точная цифра не называется.

По данным отчета, всего за Трампом числится 14 кредитов, из них три — на сумму более чем в $50 млн.

Отмечается, что в США процент по ипотечному кредиту обычно ниже, чем потенциальный доход от инвестирования наличных средств.

Ранее сообщалось, что в прошлом году президент США Дональд Трамп заработал $479 млн.