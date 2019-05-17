Биткоин рухнул более чем на 20%

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Самая популярная криптовалюта биткоин (bitcoin) обвалилась более чем на 20%, ее стоимость упала ниже $6,3 тыс., сообщает Reuters со ссылкой на данные биржи Bitstamp.

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Ранее сообщалось, что курс биткоина поднялся выше $8 тыс. впервые с июля 2018 года.