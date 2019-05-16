США расширили санкции против России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/12182455/RTS2AYNP-pic905-895x505-80753.jpg">

Минфин Соединенных Штатов расширил санкции против российской стороны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, под санкционные ограничения по закону Магнитского попадают физлица и организации, которые Вашингтон считает причастными к коррупции и нарушению прав человека.

По данным ведомства, под санкции попал чеченский спецотряд быстрого реагирования «Терек» и его командующий Абузайд Висмурадов, а также Елена Трикуля, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев.

Ранее замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила, что американская сторона подготовила второй пакет антироссийский санкций в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.