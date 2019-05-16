Россия готова к переговорам с Украиной по газу
Замминистра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что российская сторона готова к переговорам с Украиной и ЕК по транзиту газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сроки этих консультаций будут, прежде всего, зависеть от готовности представителей Украины», — сказал Яновский.
По его словам, в настоящее время дата переговоров не определена.
Он также добавил, что Россия готова к этим консультациям.
Ранее сообщалось, что на Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа.