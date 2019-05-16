В Совфеде ответили на слова Меркель по «Северному потоку — 2»

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Еврокомиссия не сможет остановить «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

«Меркель уходит с политической сцены и хочет довести до ума российский проект» — считает Джабаров.

По его словам, промышленность Германии сильно зависит от российского газа.

Он также добавил, что Меркель поддерживает Украину для того, чтобы успокоить тех кто против «Северного потока — 2».

Ранее Меркель заявила, что принятая ЕК новая газовая директива не сможет остановить «Северный поток — 2».